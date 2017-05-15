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18.05.17 | 16:18 НОВОСТИ | Архив новостей
Из Уфы открылись новые рейсы в три региона
Региональный рейсы из аэропорта"Уфа" будут осуществляться в Самару, Екатеринбург, Тюмень, сообщает пресс-центр компании.
Рейсы в Самару отправляются из Уфы в 14.10, прибытие в 14.30. Вылет по направлению Уфа – Екатеринбург – Тюмень осуществляется в 18.30, прибытие соответственно в 19.25 и 22.05. Рейсы осуществляются на турбовинтовых самолетах ATR-72 ежедневно, кроме воскресенья.
Минимальная стоимость в одну сторону по тарифу «Лайт» составляет 1925 рублей до Самары, 1735 – до Екатеринбурга и 2135 рублей до Тюмени.
Автор: Марат САТТАРОВ
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