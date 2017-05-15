Депутаты Госсобрания утвердили 10 новых членов Общественной палаты

Депутаты Госсобрания республики утвердили десять членов Общественной палаты РБ.

Всего в парламент поступили представления на 73 кандидата. Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации рассмотрел их на соответствие установленным законодательством требованиям. В результате было отсеяно 12 человек, представления на которых депутаты признали не соответствующими названным требованиям. В списке кандидатов остался 61 человек.

В результате рейтингового голосования на прошедшем заседании парламента из 61 человека членами Общественной палаты избраны: Ирина Абрамова, Ольга Панчихина, Гульназ Кульсарина, Владимир Волков, Расих Хамитов, Расуль Сагитов, Денис Юмадилов, Зульфия Хайбуллина, Анатолий Дубовский, Айгуль Муратова.

Ирина Абрамова от некоммерческой организации Ассоциация организаций предпринимательства РБ, Владимир Волков, от общественной организацией «Федерация альпинизма РБ», Анатолий Дубовский, представленный некоммерческим партнерством «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РБ», Гульназ Кульсарина от совета матерей «Материнское сердце» РБ, Айгуль Муратова, представляющая ассоциацией библиотек Башкортостана, Ольга Панчихина от фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города», Расуль Сагитов от Союза журналистов РБ, Зульфия Хайбуллина, представленная общественной организацией «Новое поколение» РБ, Расих Хамитов от некоммерческого партнерства горно-геологических организаций РБ – Башнедра, Денис Юмадилов от Адвокатской палаты РБ.

Председатель парламента Константин Толкачев подчеркнул, что Общественная палата – «значимый ресурс, занимающий одно из ведущих мест в формировании гражданского общества». «Порадовал большой конкурс», отметил спикер. На десять мест претендовали 73 человека. Все десять человек, утвержденные парламентом, – «известные люди, несущие важную социальную нагрузку в обеспечение интересов населения в самых различных сферах жизни. Надеемся на усиление форматов сотрудничества с вновь избранным составом общественной палаты и повышение результативности нашей совместной деятельности», - также сказал К. Толкачев.

Справка

В ОП РБ входит тридцать членов. Одна треть состава утверждается главой республики по представлению зарегистрированных на территории региона структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Другая треть состава Общественной палаты утверждается Государственным Собранием по представлению зарегистрированных на территории РБ некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Затем уже утвержденные члены ОП должны в течении 15 дней принять решение о членах Общественной палаты - представителей местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Башкортостана, – по одному представителю от общественного объединения.