#Башкирия-На трассе Уфа-Оренбург ограничили движение автотранспорта
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18.05.17 17:03
Житель Бирска сдал на металлолом угнанные у уфимцев машины
18.05.17 16:50
В Башкирии водитель «Гранты» разбился в столкновении с двумя «ГАЗелями»
18.05.17 16:27
Сев яровых культур в Башкирии завершен на две трети
18.05.17 16:18
Из Уфы открылись новые рейсы в три региона
18.05.17 16:17
Депутаты Госсобрания утвердили 10 новых членов Общественной палаты
18.05.17 16:03
На трассе Уфа-Оренбург ограничили движение автотранспорта
18.05.17 15:49
В Бирском районе с главы сельсовета взыскали более 300 тысяч рублей за махинации
18.05.17 15:46
В Башкирии определяют лучших молодых трактористов
18.05.17 15:31
В Башкирии вводят новые льготы крупным инвесторам
18.05.17 15:21
Предполагаемого убийцу нашли по горячим следам
18.05.17 15:20
В Туймазах задержан домушник, похитивший крупную сумму
18.05.17 15:08
Бабушки Хайбуллинского района провели обряд на дождь
18.05.17 14:56
В Башкирии пастух пустил на мясо чужого барана
18.05.17 14:40
В Уфе приостановлена работа госцирка
18.05.17 14:31
В Гафурийском районе школьников кормили «нитратной» свеклой
18.05.17 13:45
В Нефтекамске прокуратура вернула незаконно отчужденные земли
18.05.17 13:43
Уфимка взыскала с турфирмы деньги за невыполненные обязательства
18.05.17 12:51
В Уфе пресекли попытку незаконно перебросить сверток на территорию колонии
18.05.17 12:42
В Уфе построят завод по производству вакцин
18.05.17 12:29
В Уфе приставы арестовали машину, хозяйка которой за три месяца накопила 315 штрафов
18.05.17 12:21
Уфимский шиномонтажник умыкнул премию своих коллег
18.05.17 12:19
В Миякинском районе детсад отказался от денег
18.05.17 12:06
Стерлитамакский дачник угорел во сне
18.05.17 12:04
Вход на футбольный матч «Уфа» - «Урал» будет бесплатным
18.05.17 11:51
Команда аппарата правительства стала первой по шашкам на спартакиаде госслужащих
18.05.17 11:46
В Башкирии по вине лося погиб пассажир легковушки
18.05.17 11:40
В Стерлитамаке водитель «ГАЗели» наехал на пешехода, стоявшего на остановке
18.05.17 11:30
Уфимский парк имени И. Якутова станет лучшим в городе
18.05.17 11:05
В Башкирии на ВИЧ обследовались около 17 процентов жителей
18.05.17 10:45
В Башкирии зарплата повысится у 142 тысяч бюджетников
18.05.17 10:29
В Башкирии электронному образованию надо преодолеть сопротивление среды
17.05.17 17:14
В Башкирии комиссия по помилованию поддержала ходатайство пенсионерки
17.05.17 16:29
Застройщиков микрорайона «Солнечный» признали мошенниками
17.05.17 16:08
В республике пройдет Межрегиональный автопробег "Эх, путь-дорожка..."
17.05.17 15:44
Экомобиль припарковался в Баймаке
17.05.17 15:38
В кармаскалинском озере задохнулась вся рыба
17.05.17 15:34
Телефонный мошенник обчистил банковскую карточку уфимки
17.05.17 15:25
В Нефтекамске будут судить директора за укрытие средств от налогов
17.05.17 15:17
В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант
17.05.17 15:16
За четыре месяца этого года "невыездными" признаны 59 тысяч человек
17.05.17 15:00
В Башкирии каждому району определили его место
17.05.17 14:59
Родители с разными фамилиями будут давать детям сразу обе
17.05.17 14:53
В Башкирии детей кормили опасным маслом
17.05.17 14:37
В Башкирии зимой топили больше, а аварий на сетях было меньше
17.05.17 14:30
В Башкирии утверждён график проведения сабантуев
17.05.17 14:23
В Уфе пройдет акция «Мы за чистый город»
17.05.17 14:21
Башкирия за три месяца года «потеряла» почти 2,8 тысячи человек
17.05.17 14:07
В Уфе бомж зарезал в подъезде мужчину
17.05.17 13:32
В Белорецком районе в огне погиб мужчина
17.05.17 12:51
Не хотел трудиться – сядешь в тюрьму
17.05.17 12:13
Уфимка взыскала с ресторана компенсацию за отравление
17.05.17 12:09
В Уфу прибывают крымчане
17.05.17 12:03
В Уфе избили парня и заставили выдать пин-код банковской карты
17.05.17 11:54
В Уфе предприятие не платило пять миллионов рублей по зарплате
17.05.17 11:47
Житель Благовещенска прокрался в дом коллеги, приготовил яичницу, и ушёл в его куртке
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