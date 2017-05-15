В Башкирии определяют лучших молодых трактористов

Сильнейших трактористов-машинистов республики выявляют сегодня на олимпиаде профмастерства среди курсантов аграрных колледжей. Состязания проходят в Толбазах на базе Аургазинского многопрофильного колледжа. Победителей объявят завтра.



В состязаниях участвуют 45 учащихся, в том числе, одна представительница слабого пола, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. Учащиеся должны вспахать участки двумя способами — всвал и развал на строго заданную глубину. При оценке учитываются многие показатели: прямолинейность, качество борозды, соблюдение глубины вспашки и другие. На этом же тракторе они должны показать еще и фигурное вождение.

Напомним, в конце июня в Башкирии пройдет открытый чемпионат страны по пахоте, заявки на участие в котором подали уже более четырех десятков претендентов.