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18.05.17 | 15:46 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии определяют лучших молодых трактористов
Сильнейших трактористов-машинистов республики выявляют сегодня на олимпиаде профмастерства среди курсантов аграрных колледжей. Состязания проходят в Толбазах на базе Аургазинского многопрофильного колледжа. Победителей объявят завтра.
В состязаниях участвуют 45 учащихся, в том числе, одна представительница слабого пола, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. Учащиеся должны вспахать участки двумя способами — всвал и развал на строго заданную глубину. При оценке учитываются многие показатели: прямолинейность, качество борозды, соблюдение глубины вспашки и другие. На этом же тракторе они должны показать еще и фигурное вождение.
Напомним, в конце июня в Башкирии пройдет открытый чемпионат страны по пахоте, заявки на участие в котором подали уже более четырех десятков претендентов.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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