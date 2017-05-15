В Бирском районе с главы сельсовета взыскали более 300 тысяч рублей за махинации

Злоумышленник незаконно оформлял земельные участки, сообщает межрайонная прокуратура.

С декабря 2008 по январь 2010 года 60-летний глава администрации Калинниковского сельсовета указывал управляющему делами оформлять поддельные выписки из похозяйственной книги, на основании которых знакомые чиновника оформили в собственность 54 сотки.

В марте текущего года глава был осужден к штрафу в 160 тысяч рублей за махинации с землей. По запросу прокурора суд обязал его возместить причиненный ущерб, оцененный в 169 тысяч рублей.