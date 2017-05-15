Застройщиков микрорайона «Солнечный» признали мошенниками

Советский райсуд столицы признал виновными 60-летнего Наиля Зарипова, 63-летнего Геннадия Федорова, 59-летнего Халима Биглова и 58-летнего Рамиля Аминова в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Сообщники спланировали крупное мошенничество под видом строительства жилого комплекса «Солнечный» в микрорайоне «Бакалинский». Они арендовали земельные участки и создали видимость возведения шести многоквартирных домов.

Через подконтрольные предприятия-застройщики и жилищно-строительные кооперативы злоумышленники продавали жилье клиентам, причем одни и те же помещения реализовывались дважды, а также в продажу шли квартиры на «воздушных» этажах.

С 2006 по 2015 годы подельники похитили свыше 300 миллионов рублей у 281 клиента. Свою вину они не признали. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии-поселении на срок от четырех с половиной до пяти лет.