В республике пройдет Межрегиональный автопробег "Эх, путь-дорожка..."

Он объединит активистов поискового движения из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.





Наша республика примет 19-20 мая Межрегиональный автопробег «Эх, путь-дорожка…», который объединит поисковиков из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.

19 мая они прибудут в Туймазы, где в 16 часов на Аллее Героев состоится встреча с молодежью и ветеранами, акция "Живая Память" и выставки "Тайны солдатского поля". На ней будут демонстрироваться находки поисковых отрядов.

20 мая участники автопробега прибудут в Уфу, где посетят музеи 112 Башкавдивизии, Республиканский музей Боевой Славы, в Парке Победы возложат цветы к вечному огню. С 15 до 18 часов здесь будут работать поисковые выставки, интерактивные площадки, пройдет акция «Живая Память», сообщает республиканское минспорта и молодежной политики.

Кроме Уфы и Туймазов за пять дней участники автопробега посетят еще восемь населенных пунктов и финишируют в Оренбурге.