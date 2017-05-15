Экомобиль припарковался в Баймаке

Единственный в республике мобильный пункт по сбору отработанных ртутьсодержащих изделий приехал в Зауралье.



Первым в маршруте экомобиля стал Баймак. Горожане уже начали приносить к центральной площади города старые ртутные лампы и другие изделия, содержащие опасное для окружающей среды и здоровья человека вещества, сообщает главный эколог района Галим Сафиуллин.

Завтра экомобиль ждут в Сибае. Далее он проследует по маршруту Белорецк-Инзер.

Этот проект стартовал в республике в 2010 году. Благодаря его реализации ежегодно безопасным способом удается утилизировать более семи тысяч ртутьсодержащих изделий от населения, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкортостана.