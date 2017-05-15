#Башкирия-В кармаскалинском озере задохнулась вся рыба
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17.05.17 17:14
В Башкирии комиссия по помилованию поддержала ходатайство пенсионерки
17.05.17 16:29
Застройщиков микрорайона «Солнечный» признали мошенниками
17.05.17 16:08
В республике пройдет Межрегиональный автопробег "Эх, путь-дорожка..."
17.05.17 15:44
Экомобиль припарковался в Баймаке
17.05.17 15:38
В кармаскалинском озере задохнулась вся рыба
17.05.17 15:34
Телефонный мошенник обчистил банковскую карточку уфимки
17.05.17 15:25
В Нефтекамске будут судить директора за укрытие средств от налогов
17.05.17 15:17
В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант
17.05.17 15:16
За четыре месяца этого года "невыездными" признаны 59 тысяч человек
17.05.17 15:00
В Башкирии каждому району определили его место
17.05.17 14:59
Родители с разными фамилиями будут давать детям сразу обе
17.05.17 14:53
В Башкирии детей кормили опасным маслом
17.05.17 14:37
В Башкирии зимой топили больше, а аварий на сетях было меньше
17.05.17 14:30
В Башкирии утверждён график проведения сабантуев
17.05.17 14:23
В Уфе пройдет акция «Мы за чистый город»
17.05.17 14:21
Башкирия за три месяца года «потеряла» почти 2,8 тысячи человек
17.05.17 14:07
В Уфе бомж зарезал в подъезде мужчину
17.05.17 13:32
В Белорецком районе в огне погиб мужчина
17.05.17 12:51
Не хотел трудиться – сядешь в тюрьму
17.05.17 12:13
Уфимка взыскала с ресторана компенсацию за отравление
17.05.17 12:09
В Уфу прибывают крымчане
17.05.17 12:03
В Уфе избили парня и заставили выдать пин-код банковской карты
17.05.17 11:54
В Уфе предприятие не платило пять миллионов рублей по зарплате
17.05.17 11:47
Житель Благовещенска прокрался в дом коллеги, приготовил яичницу, и ушёл в его куртке
17.05.17 11:47
В Башкирии пройдет «Ночь музеев»
17.05.17 11:39
Жительница Башкирии через суд взыскала компенсацию за погибшего мужа
17.05.17 11:19
В Уфе соберутся ведущие онкологи страны
17.05.17 11:11
Жители Башкирии смогут бесплатно обследоваться на празднике здоровья
17.05.17 10:58
В Башкирии стартовала программа социального туризма на нынешний год
17.05.17 10:48
В Уфе появится трасса ВМХ
17.05.17 10:48
В Баймакском районе расширила границы «Чистая Сакмара»
17.05.17 10:38
Уфимцев просят прислать истории родственников, живших в годы войны
17.05.17 10:37
В Уфе неизвестные разорили клумбы в сквере 112-й Башкавдизии
17.05.17 10:14
В Уфе 18 мая десятки домов останутся без электричества
17.05.17 09:49
В Благовещенске грабитель оставил пенсионера без морской свинки
17.05.17 09:42
В Башкирии задержан водитель, насмерть сбивший пешехода
17.05.17 09:36
В Башкирии девушка без прав разбилась за рулём ВАЗа
16.05.17 16:01
В Уфе будущей матери отказали в выплате пособий по беременности
16.05.17 15:59
В Башкирии уничтожена партия зараженного мяса птицы
16.05.17 15:58
В Башкирии мошенник оформлял фиктивные договора автострахования
16.05.17 15:27
Победителем Международного конкурса «Лучший горняк - 2017» стал студент из Сибая
16.05.17 15:15
Заезд на уфимские газоны будет стоить до 100 тыс. рублей
16.05.17 15:01
Белоречанин осужден за убийство соседа
16.05.17 14:28
В Уфе в связи с велосипедным марафоном перекроют центр города
16.05.17 14:20
В Уфе бездомным раздадут продукты и одежду
16.05.17 14:15
Сто тысяч рублей за права
16.05.17 14:08
В Уфе запущена интерактивная карта ремонта дорог
16.05.17 14:08
В Буздякском районе инвалида незаконно лишили компенсации
16.05.17 12:50
В Нефтекамске отец по пьянке убил сына
16.05.17 12:33
В Башкирии обнаружены тела двух рыбаков
16.05.17 12:03
Житель Кумертау осуждён за торговлю контрафактным алкоголем
16.05.17 12:01
Молодые семьи в Баймакском районе поддержали деньгами
16.05.17 11:53
Житель Мелеуза «попал» на штрафы в тройном размере
16.05.17 11:51
В Уфе осуждённому добавили срок за хранение наркотиков
16.05.17 11:39
В Уфе директор банковского офиса похитила у клиентов 12 миллионов рублей
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