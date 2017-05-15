|
|
НОВОСТИ
17.05.17 11:47
Житель Благовещенска прокрался в дом коллеги, приготовил яичницу, и ушёл в его куртке
|
17.05.17 | 15:38 НОВОСТИ | Архив новостей
В кармаскалинском озере задохнулась вся рыба
Установлена причина замора рыб в озере деревни Таусенгирово Кармаскалинского района, сообщают в минэкологии РБ.
В первых числах мая местные жители стали свидетелями того, как на поверхность водоема всплыли мертвые карпы, окуни и щуки. Инспекторы Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ выехали для обследования ситуации. Были отобраны пробы воды из озера.
— Установлены незначительные превышения нормативов ПДК по железу – в 1,5 раза, цинку – в 3 раза, - проинформировал начальник управления Айрат Нагимов. – Но, согласно проведенному биотестированию, это не могло стать причиной замора рыбы.. По мнению экологов, причина замора рыбы в снижении концентрации кислорода в воде до критического уровня к концу ледового периода. Иначе говоря, рыба попросту задохнулась.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35