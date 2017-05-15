Телефонный мошенник обчистил банковскую карточку уфимки

С нее исчезла 101 тысяча рублей.

Уфимка планировала продать свой садовый участок, поместив объявление в интернете. Вскоре позвонил «покупатель», но подчеркнул, что хотел бы рассчитаться безналичным путем, так как находится в Москве. Женщина согласилась на условия собеседника и отправилась к банкомату.

Вставив в него пластиковую карту и следуя указаниям собеседника, она стала выполнять комбинации со своим счетом. При этом «покупатель» торопил ее, подчеркивая, что необходимо все сделать быстро, иначе денежный перевод «зависнет». После завершения всех операций мужчина положил трубку, а уфимке пришло сообщение, что с карточки списаны все деньги – 101 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщает пресс-служба республиканского МВД.