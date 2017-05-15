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17.05.17 | 15:17 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант
В Уфе 20 мая состоится Всероссийский правовой диктант, сообщила пресс-служба министерства финансов РБ.
Желающие смогут пройти тест на знание основ правовой грамотности.
По итогам будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан РФ. Вопросы диктанта зачитают известные политические и общественные деятели.
В Уфе диктант пройдет в главном корпусе БашГУ.
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, нужно отправить информацию о себе (ФИО, возраст, вид профессиональной деятельности, город в котором вы пишете «Правовой диктант», контактный телефон и e-mail) на адрес электронной почты pravdictant@mail.ru.
Автор: Елена ШАРОВА
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