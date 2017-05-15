За четыре месяца этого года "невыездными" признаны 59 тысяч человек

Общая сумма их долгов превысила 12 миллиардов рублей.

За четыре месяца этого года судебные приставы республики ограничили в выезде более 50 тысяч граждан. Общая сумма их долгов превысила 12 миллиардов рублей.

Среди «невыездников» более шести тысяч граждан имеют долги по алиментам. В общей сложности они не выплатили своим детям около 800 миллионов рублей, сообщает республиканское УФССП.

Также ведомство напоминает, что во избежание проблем с выездом лучше сейчас проверить себя на наличие долгов. Наиболее простой способ получения информации об имеющихся задолженностях – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП по РБ.