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17.05.17 | 15:16 НОВОСТИ | Архив новостей
За четыре месяца этого года "невыездными" признаны 59 тысяч человек
Общая сумма их долгов превысила 12 миллиардов рублей.
За четыре месяца этого года судебные приставы республики ограничили в выезде более 50 тысяч граждан. Общая сумма их долгов превысила 12 миллиардов рублей.
Среди «невыездников» более шести тысяч граждан имеют долги по алиментам. В общей сложности они не выплатили своим детям около 800 миллионов рублей, сообщает республиканское УФССП.
Также ведомство напоминает, что во избежание проблем с выездом лучше сейчас проверить себя на наличие долгов. Наиболее простой способ получения информации об имеющихся задолженностях – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП по РБ.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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