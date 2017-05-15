В Уфе будущей матери отказали в выплате пособий по беременности

Пособие по беременности и родам выплачено жительнице Ленинского района Уфы только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В декабре прошлого года ведущий экономист-аналитик фирмы «МобилКом» ушла в декретный отпуск. По закону она имела право на социальные пособия в размере 40 тыс. рублей. Однако работодатель будущей матери деньги не выплатил.

Прокуратура внесла руководству организации представление, потребовав погасить задолженность по пособиям. Юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тыс. рублей. Пособия женщине выплачены.