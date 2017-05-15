В Башкирии уничтожена партия зараженного мяса птицы

Полуфабрикаты из мяса птицы, завезенные из Ростовской области, оказались зараженными опасным вирусом, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике.

«Вирусная» партия была обнаружена при мониторинге качества и безопасности пищевой продукции. Анализ отобранных проб выявил наличие в полуфабрикатах гриппа птиц типа А. При исследовании пробы в специализированном институте во Владимире обнаружилось, что речь идет о подтипе Н5 птичьего гриппа.

Опасная продукция была изготовлена на фирме «Евродон» Ростовской области. Партия изъята из оборота и уничтожена.