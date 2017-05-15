В Башкирии мошенник оформлял фиктивные договора автострахования

16.05.17 Сегодня - День биографов

16.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

16.05.17 В Башкирии появится представительство Российского экспортного центра‍

16.05.17 В Уфе 18-19 мая пройдет форум Ассоциации вузов России и Азербайджана

16.05.17 Отловом безнадзорных животных в Уфе займется «Спецавтохозяйство»

16.05.17 В Уфе начались продажи бюджетных авиабилетов до Симферополя и Калининграда

16.05.17 В Башкирии собираемость взносов на капремонт в домах составила 90 процентов

16.05.17 В Уфе приступили ко второму этапу строительства Набережной реки Белой

16.05.17 В Башкирии проведут расчистку русел семи рек

16.05.17 В Башкирии выставили на торги квартиры должников, земельные участки, магазин и кафе

16.05.17 В Гафурийском районе чиновник лишился должности из-за нежелания отчитываться о доходах