Победителем Международного конкурса «Лучший горняк - 2017» стал студент из Сибая

Конкурс прошел на базе Учалинского колледжа горной промышленности. В нем приняли участие студенты Хромтауского горно-технического колледжа (Республика Казахстан), а также студены Соликамсокго горно-химического техникума, Норильского государственного индустриального института (политехнический колледж), Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова, Мурманского арктического государственного университета, Кемеровского горнотехнического техникума. Республику представили учащиеся Акъярского горного колледжа имени Исмагила Тасимова и Сибайского многопрофильного профессионального колледжа.

Кроме теоретических знаний студенты показали и практические навыки. Например, управление буровыми установками, работа с самоспасателем, разборка-сборка телескопного перфоратора, владение нивелиром и дальномером, сборка гидравлической схемы управления, расчет паспорта БВР при проведении горных выработок.

В качестве экспертов и членов жюри - представители Учалинского горно-обогатительного комбината, компаний «Атлас Копко» и «Мантрак-Восток», преподаватели колледжа.

Победителем конкурса стал студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Руслан Хайбуллин, второе место досталось Сергею Куковицкому (Норильский государственный индиустриальный институт), третье - Степану Черепанову (Уральский государственный колледиж им И.И. Ползунова).

Победитель получил титул «Лучший горняк-2017» и главный приз: возможность посетить центральный офис компании Атлас Копко в Москве и ознакомиться с новейшими технологиями отрасли.

Показавший самый высокий результат Вилюр Муталлапов (учалинские студенты принимали участие вне конкурса) тоже не останется в стороне. Он посетит завод компании Катерпиллар в городе Тосно Ленинградской области. Поездку на завод, а также экскурсию по наиболее интересным местам Санкт-Петербурга организует партнер колледжа - компания Мантрак Восток.

На закрытии также были подведены итоги конкурса творческих работ школьников «Хочу стать горняком». Победители были награждены призами от АО «УГОК».