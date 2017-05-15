В Уфе бездомным раздадут продукты и одежду

Акция «Право на жизнь» пройдет 17 мая в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Сотрудники республиканского центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства передадут нуждающимся продуктовые наборы, одежду, обувь, а также окажут доврачебную помощь. Помочь бездомным могут все желающие, доставив продукты и вещи на место проведения акции.

Акция состоится с 13.00 до 14.00 на территории Собора Воскресения Христова (Комсомольская, 161, корпус 1).