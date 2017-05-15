В Уфе запущена интерактивная карта ремонта дорог

Интерактивная карта ремонта дорог начала действовать в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Информация об участках улиц, где идут работы, ежедневно обновляется. Зайдя на карту, уфимцы смогут сразу увидеть проблемные места и запланировать объезд.

Кроме того, на ней размещен паспорт каждого объекта с указанием заказчика и генподрядчика работ, а также периода ремонта. Планируется также заключить соглашение с компанией «Яндекс», чтобы ремонтируемые участки отображались и на «Яндекс-пробках».

- Надеюсь, интерактивные ресурсы позволят провести ремонт дорожного полотна без больших неудобств для уфимцев, - отметил Ирек Ялалов.

Напомним, что в нынешнем году в городе планируется отремонтировать 29 участков дорог.