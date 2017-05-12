Янаульцы получили по миллиону на дом

Четыре семьи из Янаульского района получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, сообщают в местном муниципалитете.

Семьи Сатлугановых, Валиевых, Гарифуллиных, Идиятовых стали участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и получили на строительство или приобретение жилья более чем по миллиону рублей.

Как сообщили в отделе развития сельских территорий минсельхоза РБ, всего в республике социальные выплаты на строительство жилья получили 454 семьи, 352 из которых молодые.

Из бюджетов обоих уровней на эти мероприятия было выделено 448,4 млн рублей.