Яровой сев в Башкирии проведён наполовину

К началу недели аграрии республики посеяли более одного миллиона гектаров яровых культур, или 51 процент от плана, сообщают в региональном минсельхозе.

На прошлой неделе из-за дождей темпы работ замедлились. Ежедневный прирост составлял лишь 3 процента. С улучшением погоды поставлена задача довести этот показатель до 7 процентов, отмечают в аграрном ведомстве.

На сегодняшний день определены лучшие агротехнические сроки проведения весенне-полевых работ. Для районов Предуралья, южной зоны и Зауралья — до 20 мая; северной лесостепной и северо-востока — до 25 мая, констатируют специалисты.