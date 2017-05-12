Территория Башкирии очищена на 97 процентов

Таковы результаты экологической кампании, сообщает пресс-служба минэкологии РБ.

По итогам субботников, прошедших с 8 апреля по 13 мая, доля очистки и благоустройства территории республики составила 97 %. Участие в экологической кампании приняли около 1,3 миллиона человек. На полигоны вывезено более 47 тысяч тонн мусора.

Кроме того, в период экологических субботников госинспекторы минэкологии проверили 649 объектов на соблюдение природоохранного законодательства и выявили 207 нарушений. В результате, к административной ответственности привлечен 161 человек, выписаны штрафы на миллион рублей.