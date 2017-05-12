Уровень воды в уфимских реках продолжает снижаться

15.05.17 Сегодня - Международный день семей

15.05.17 Сегодня - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

15.05.17 Сегодня - Международный день климата

15.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

15.05.17 В Башкирии появится представительство Российского экспортного центра‍

15.05.17 «Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Дмитрием Воробьёвым

15.05.17 Футболисты «Уфы» одержали победу над махачкалинским «Анжи»

15.05.17 В Уфе 18-19 мая пройдет форум Ассоциации вузов России и Азербайджана

15.05.17 Отловом безнадзорных животных в Уфе займется «Спецавтохозяйство»

15.05.17 В Уфе начались продажи бюджетных авиабилетов до Симферополя и Калининграда

15.05.17 В Башкирии собираемость взносов на капремонт в домах составила 90 процентов