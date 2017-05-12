Уровень воды в реках Уфы продолжает убывать

15.05.17 Сегодня - Международный день семей

15.05.17 Сегодня - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

15.05.17 Сегодня - Международный день климата

15.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

15.05.17 В Башкирии появится представительство Российского экспортного центра‍

15.05.17 «Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Дмитрием Воробьёвым

15.05.17 В Башкирии машина съехала в кювет: водитель погиб, пострадали две девочки

15.05.17 В Башкирии к поискам 9-летней школьницы подключили экстрасенсов‍