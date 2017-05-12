Их выявили в результате конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья».

В Уфе определили самые спортивные семьи по итогам городского этапа конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья». В нем участвовало 11 команд по три человека в каждой.

В программу соревнований входили дартс, преодоление полосы препятствий, прыжки в длину, легкая атлетика и бросок баскетбольного мяча в кольцо. Лучшими стали семьи Аглиуллиных, Фарукшиных и Матвеевых, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Теперь победители представят наш город на республикнском этапе. Он пройдет 20-22 мая в г. Агидели.