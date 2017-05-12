В Башкирии зафиксировано более 1300 нарушений земельного законодательства

Большей частью они касаются самовольного захвата участков.

По результам проверок, в этом году зафикстровано более 1300 нарушений земельного законодательства, к ответственности привлечено 314 субъектов земельных отношений, выдано 1323 предписания об устранении нарушений. Общая сумма штрафов составила около трех млн рублей, сообщается на сайте республиканского управления Росреестра.

Основными нарушениями остаются самовольное занятие земельного участка или его не целевое использование. Также в ведомстве подчеркивают, что нередки случаи, когда физ- и юрлица становятся нарушителями непреднамеренно. Поэтому специалисты рекомендуют покупать участок, предварительно убедившись, что его границы соответствуют сведениям, имеющимися в Едином государственном реестре недвижимости. Если таких сведений нет, нужно обратиться в организации, занимающиеся кадастровыми работами.