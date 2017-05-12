|
|
НОВОСТИ
13.05.17 00:04
Уфимец сел пьяным за руль в день освобождения из колонии, где сидел за пьяное вождение
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
|
14.05.17 | 14:01 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии зафиксировано более 1300 нарушений земельного законодательства
Большей частью они касаются самовольного захвата участков.
По результам проверок, в этом году зафикстровано более 1300 нарушений земельного законодательства, к ответственности привлечено 314 субъектов земельных отношений, выдано 1323 предписания об устранении нарушений. Общая сумма штрафов составила около трех млн рублей, сообщается на сайте республиканского управления Росреестра.
Основными нарушениями остаются самовольное занятие земельного участка или его не целевое использование. Также в ведомстве подчеркивают, что нередки случаи, когда физ- и юрлица становятся нарушителями непреднамеренно. Поэтому специалисты рекомендуют покупать участок, предварительно убедившись, что его границы соответствуют сведениям, имеющимися в Едином государственном реестре недвижимости. Если таких сведений нет, нужно обратиться в организации, занимающиеся кадастровыми работами.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54