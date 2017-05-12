Жители домов в Советском районе Уфы останутся без воды на 8 дней

Горячая вода с 15 по 21 мая будет отключена в связи с гидравлическими испытаниями оборудования, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячее водоснабжение отключат в домах №№ 8, 10, 12, 21, 48 по улице Запотоцкого, № 17 по Подвойского, №№ 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53 по Ибрагимова, № 32 по Белякова, №№ 83, 97, 97/1, 99/1. 99, 150/1 ,150/2, 162 по Ленина, №№ 22, 24 по Домашникова, № 22 по Миасской, №№ 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1,156/2,156/3 по Цюрупы, №№ 3, 5 по Краснодонской, №№ 44, 46, 48, 48/1, 54, 58, 60/1, 60/2. 60, 62, 64, 65/1,65/2 по Карла Маркса, № 31 по Революционной и № 131 по Пархоменко.

Кроме того, в связи с ремонтными работами и гидравлическими испытаниями вода будет отключена в домах №№ 5,5/1, 16/1, 20 по Обской, №№ 5, 5/3, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 32/2, 34, 40 по Злобина, №№ 6, 19 по Баргузинской, №№ 50, 50/1, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70, 70/1, 70/2 по Бакалинской, №№ 17, 17/1, 17/2, 19,19/1,19/4,19/5,21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3 по Губайдуллина, №№ 148/3, 150, 150/2, 150/3, 150/5, 151, 152, 153, 155, 171, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1, 177/2, 185, 187, 189, 191/а по Менделеева, №№ 14, 18, 18/1, 26, 26/1 по С. Агиша, №№ 3, 5, 11 по Губайдуллина, № 4 по Красноводской и №№ 18, 20, 24, 25, 26, 27 по Акназарова.