В Башкирии водитель на «двенадцатой» погиб в ДТП

Авария со смертельным исходом произошла 13 мая в Белебеевском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Днем на автодороге Метевбаш – Акбасар 35-летний местный житель за рулем «ВАЗа» не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. Водитель скончался на месте ДТП. Кроме него, в салоне находились две девочки в возрасте 11 и 14 лет – обе получили травмы, младшая из них госпитализирована. В салоне на момент происшествия никто не был пристегнут, а 11-летняя перевозилась без детского удерживающего устройства. По предварительным данным, водитель повез детей по просьбе знакомых. Начато разбирательство.

За прошедшую субботу в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Задержаны 72 пьяных водителя.