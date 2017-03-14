Первый вице-мэр Уфы стал невыездным

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявили обвинение в уклонении от уплаты налога бывшему владельцу ООО «Автореал», а ныне первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову, сообщает пресс-служба следкома.

Материалы следователям поступили из управления ФСБ России по РБ, уточняет пресс-служба. Сотрудники ведомства установили, что в 2011 году предприниматель, "реализуя преступный умысел по уклонению от уплаты налога на доходы физического лица, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 миллионов рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 миллионов рублей".

Следователь избрал А. Филиппову меру пресечения в виде подписки о невыезде.