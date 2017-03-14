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15.03.17 | 15:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Жителю Нефтекамска вернут остатки угнанного автомобиля
Сотрудники полиции разыскали угнанный в Башкирии автомобиль в Ижевске, сообщает МВД по РБ. Вернее, то, что от него осталось.
Пару недель назад житель Нефтекамска потерял ключи от своей «Лады Гранты». Благо нашлись запасные, которые он начал использовать даже не подозревая подвоха. Как оказалось, зря. Вскоре «Ладу» угнали.
Полицейские машину нашли в одном из автосервисов Ижевска. Жаль, что не целиком, а в разобранном виде.
Оказалось, что утерянные ключи нашел 35-летний житель Нефтекамска и, сумев найти «подходящую» под находку автомашину, угнал ее. «Ладу» угонщик перегнал в столицу Удмуртии и продал в первый попавшийся автосервис за четверть стоимости. Там не дождавшись документов на авто, попросту разобрали его на запчасти. Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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