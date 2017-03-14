Пятеро молдован «сели» за ограбление магазина в Илишевском районе

Одного из иностранцев Илишевский райсуд приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Сроки остальных фигурантов уголовного дела на четыре месяца короче, к тому же они отделались общим режимом.

Преступление было совершено в феврале 2016 года. Тогда в одной из гостиниц республики остановились пятеро граждан Молдовы. Их преступный взор пал на магазин в селе Андреевка Илишевского района.

Перед совершением преступления сообщники осмотрели торговое помещение, где стоял терминал, и в целях конспирации приобрели маски и перчатки. Ночью подельники на двух автомобилях марки «Audi» взломали дверь торговой точки и выкрали из кассы выручку в размере 3 тыс рублей. Они также вывезли из помещения банкомат, в котором находилось более 700 тыс рублей, привязав его к одной из автомашин. Погрузив банкомат в багажник, сообщники скрылись с места преступления.

Преступников задержали, у них была изъята часть похищенных денег в сумме более полумиллиона рублей. Впоследствии сообщники полностью возместили причиненный ущерб.