Рустэм Хамитов: вахтовиков надо вернуть на башкирский рынок труда

Вахтовиков надо вернуть в экономику республики, это дополнительные ресурсы, заявил глава заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью журналу «Урал-Эксперт».

По его словам, до 200 тысяч жителей региона ездят работать на север вахтовым методом.

«Пытаемся их переориентировать на башкирский рынок труда. Они ведь согласны здесь трудиться, запрос – 20-25 тысяч рублей в месяц», сказал Рустэм Хамитов.

«Там они по 50 тысяч рублей получают за четыре недели, но ведь потом месяц дома без работы сидят. Надо вернуть эти руки в нашу экономику. Ведь это готовые специалисты – механизаторы, трактористы, электрики», считает глава региона.