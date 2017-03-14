|
|
НОВОСТИ
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
|
15.03.17 | 12:38 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
Башкирские предприятия успешно адаптировались к новым экономическим условиям, «переформатирование произошло, и сейчас компании не испытывают каких-то сложностей, связанных с санкциями», заявил глава республики в интервью журналу «Урал-Эксперт».
«Не могу сказать, что адаптация завершена полностью, это сложный процесс, но предприятия приспособились. На 10-12 процентов в декабре-январе выросло потребление электроэнергии и воды. Значит, предприятия выходят на докризисный уровень», пояснил он и добавил: признаков ухудшения нет, наоборот, есть «небольшое, но постоянное движение вперёд».
В то же время глава Башкортостана обратил внимание на то, что предприятия, которые обладают ресурсами для развития, и крупный бизнес «осторожничают, выжидают, как будет складываться политическая обстановка, что будет с мировой экономикой». То есть физически деньги есть, но по-настоящему они не работают, считает он.
«Мы должны думать, как укрепить веру бизнеса и общества в надёжность сегодняшнего экономического курса, в правильность ориентиров», резюмировал Рустэм Хамитов.
Автор: Эльза ХОРЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49