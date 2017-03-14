Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»

Башкирские предприятия успешно адаптировались к новым экономическим условиям, «переформатирование произошло, и сейчас компании не испытывают каких-то сложностей, связанных с санкциями», заявил глава республики в интервью журналу «Урал-Эксперт».

«Не могу сказать, что адаптация завершена полностью, это сложный процесс, но предприятия приспособились. На 10-12 процентов в декабре-январе выросло потребление электроэнергии и воды. Значит, предприятия выходят на докризисный уровень», пояснил он и добавил: признаков ухудшения нет, наоборот, есть «небольшое, но постоянное движение вперёд».

В то же время глава Башкортостана обратил внимание на то, что предприятия, которые обладают ресурсами для развития, и крупный бизнес «осторожничают, выжидают, как будет складываться политическая обстановка, что будет с мировой экономикой». То есть физически деньги есть, но по-настоящему они не работают, считает он.

«Мы должны думать, как укрепить веру бизнеса и общества в надёжность сегодняшнего экономического курса, в правильность ориентиров», резюмировал Рустэм Хамитов.