В Кигинском районе один пенсионер зарубил топором другого

В минувшее воскресенье в одном из домов деревни Кульметово Кигинского района было обнаружено тело 79-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следкома республики.

Подозрение пало на 63-летнего односельчанина погибшего. По версии следствия, в тот день между ними возникла ссора после совместной пьянки. Старший стал «учить жизни» младшего товарища. Тому это не понравилось, и он стал избивать односельчанина и нанес удары топором по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.