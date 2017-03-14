Рустэм Хамитов: республике не хватает аграрных мегакомпаний

Из-за отсутствия в Башкортостане крупных агропредприятий «нарастает давление со стороны соседних регионов в плане захвата рынков», заявил глава республики Рустэм Хамитов в интервью журналу «Урал-Эксперт».

Он привел в пример Челябинскую и Свердловскую области, где работают мегакомпании и где есть деньги для выхода на соседние территории.

«Пока наше крестьянство ориентировано на средние предприятия. Как жили раньше, так и живут», признал он и добавил: из-за дороговизны современные технологии прорываются на село с большими трудностями.

В то же время Рустэм Хамитов считает, что и средне- и мелкотоварное производства дают «определенную устойчивость, гибкость, кроме того, обеспечивают селян работой». Ведь в Башкирии на селе живут 38 процентов населения, а в тех же Свердловской и Челябинской областях – только по 15 процентов.

Но, по признанию главы республики, все же АПК получил «мощнейший толчок». Это, например, касается тепличного хозяйства: на российском рынке овощей открытого грунта Башкирия занимает около 6-7 процентов.