Житель Альшеевского района сел за убийство 13-летней давности

Зарезав человека, мужчина пешком и автостопом добрался из Уфы до Геленджика и скрывался там без регистрации 13 лет, сообщают в следкоме республики.

Трагедия произошла летом 2003 года во дворе одного из домов Уфы, по улице Егора Сазонова. Мужчина употреблял спиртное с двумя знакомыми мужчинами. Тут между ним и 25–летним парнем произошла ссора, злоумышленник достал из кармана раскладной нож и ударами в шею убил оппонента. После чего скрылся, как оказалось на долгих 13 лет.

«Попался» преступник во время антитеррористических оперативно-профилактических мероприятий. Его проверили по отпечатакам пальцев и определили факт нахождения в федеральном розыске. Разыскиваемый был доставлен к следователю в Уфу. В итоге, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.