В Уфе прокуратура выявила незаконный сайт для «зацеперов»

Интернет-ресурс для «зацеперов» выявила Уфимская транспортная прокуратура, сообщили в ведомстве.

Ресурс предназначался для детей и подростков, относящих себя к зацеперам – людям, развлекающимся ездой на подножках, переходных площадках и крышах поездов. Эти действия представляют реальную угрозу для их жизни и здоровья.





Закон запрещает распространять такую информацию среди детей. Также запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.





Прокуратура обратилась в суд с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной. Судебное решение еще не принято.