|
|
НОВОСТИ
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
|
15.03.17 | 12:03 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимцы могут подать заявки на благоустройство своего двора
Жильцы многоквартирных домов в Уфе могут внести предложения и выразить пожелания по благоустройству своих дворов, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Предложения будут учитываться при отборе объектов для включения муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Подать заявку можно по 29 марта.
Горожане могут также высказать свое мнение по благоустройству скверов, парков, пешеходных зон, площадей, набережных и улиц. Прием заявок по общественным территориям проводится по 24 марта.
Заявки принимаются в администрации Уфы (проспект Октября, 120, приемная) по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49