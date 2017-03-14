Уфимцы могут подать заявки на благоустройство своего двора

Жильцы многоквартирных домов в Уфе могут внести предложения и выразить пожелания по благоустройству своих дворов, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Предложения будут учитываться при отборе объектов для включения муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Подать заявку можно по 29 марта.





Горожане могут также высказать свое мнение по благоустройству скверов, парков, пешеходных зон, площадей, набережных и улиц. Прием заявок по общественным территориям проводится по 24 марта.





Заявки принимаются в администрации Уфы (проспект Октября, 120, приемная) по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.