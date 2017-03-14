Казахские гастарбайтеры "лечили" уфимцев камчой

Для этого они с марта по июнь прошлого года арендовали комнату в учебно-спортивном культурном центре, сообщают в прокуратуре республики.

Медицинского образования и лицензии у казахских гастарбайтеров не было, однако они ставили диагнозы , обещая исцеление при повторных посещениях. К дипломированным медикам они ходить запрещали. Представители нетрадиционной медицины лечили с помощью общения с «духами святых предков» и «камчеванием» (нанесение ударов кожаной плеткой).

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против лже-целителей. Кроме того, оштрафована председатель республиканской организации Росхимпрофсоюза, которая не известила миграционную службу о проживании в комнате иностранных граждан.