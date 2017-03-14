Рустэм Хамитов: «Роснефть» откроет для Башкирии новые возможности и рынки

Башкортостан приобрел в лице «Роснефти» мощного союзника, приход «компании мирового уровня» откроет для республики «новые возможности и новые рынки», заявил глава РБ Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт-Урал».

«Мы вместе формируем программу стимулирования закупок «Роснефтью» оборудования, машин, механизмов, производимых в РБ. Здесь выпускается практически всё, что сопровождает нефтедобычу. Мы можем стать центром компетенций по производству такой продукции. Рассматриваем возможность создания в республике флота для гидроразрыва пластов», отметил он.

«Ещё одним позитивным трендом» глава республики назвал возврат активов «Башнефти». «Я говорю о нефтесервисной компании «Таргин», которая теперь будет загружена заказами «Роснефти». Там работает почти 20 тысяч человек. Для нас это решение огромной проблемы», пояснил он.

«Роснефть» и Башкирия уже договорились по обязательствам на 2017 год. «Объёмы – не меньше, чем в 2015 и 2016 годах. Поддержка спорта идёт по всем направлениям, не только хоккей. Домыслы на эту тему – от незнания ситуации и, извините, зависти», сказал глава региона.

Он признал: стандарты «Роснефти» жёстче с точки зрения безопасности технологических процессов, прозрачности при проведении закупок, реализации продукции.

«Жизнь на вольных хлебах закончилась, поэтому кое-кто и уходит», резюмировал глава Башкортостана, говоря о менеджменте «Башнефти».