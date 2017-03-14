В Башкирии изъяли особо крупную партию нелегального алкоголя

Деятельность подпольных алкодилеров пресекли ФСБ, полиция и Росгвардия.

Как сообщили «РБ» в МВД по республике, подробная информация о преступной группе пока является тайной следствия. Нам лишь пояснили, что в ней состояло четверо мужчин. Они организовали поставку контрафактных водки и коньяка на территорию Башкортостана, организовав в Благовещенске складскую сеть.

Контрафактный алкоголь хранился в гаражах, на оптово-розничных базах и просто в большегрузных машинах. Он «украшался» поддельными акцизными марками и сбывался в магазины и рестораны региона. Всего изъято 30 тонн продукции, образцы направлены на экспертизу.

Сейчас устанавливают каналы поставки и места производства суррогата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.