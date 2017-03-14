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14.03.17 | 15:56 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии перед судом предстанет следователь полиции
Прокуратура Ермекеевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ныне бывшего следователя районного отделения полиции, обвиняемой по статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «фальсификация доказательств по уголовному делу».
В производстве следователя находилось уголовное дело по факту мошенничества под видом поставки стройматериалов. В феврале прошлого года она вызвала обвиняемого в служебный кабинет и потребовала 14 тысяч рублей якобы для возмещения ущерба потерпевшей.
Получив деньги, сотрудница полиции потратила их на свои нужды и подделала протокол допроса потерпевшей и ее расписку о возмещении ущерба. Впоследствии уголовное дело с фальсифицированными материалами было направлено в суд. Аналогичным образом она похитила три тысячи рублей у фигуранта другого уголовного дела, обвиняемого в краже.
Страж порядка не признала вины и отказалась от дачи показаний. В ходе следствия она возместила ущерб. Со службы ее уволили за грубое нарушение служебной дисциплины. Уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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