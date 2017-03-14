Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино

14.03.17 Сегодня - Международный день рек

14.03.17 В Башкирии 20 студентов получат российские гранты для реализации инновационных разработок

14.03.17 Башкирия заняла 62-е место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России

14.03.17 В Крыму закрывают представительство Башкирии

14.03.17 Республиканский музей Боевой Славы проводит конкурс макетов "Боевые крылья России"

14.03.17 В Башкирию прибыла делегация Посольства Южно-Африканской Республики

14.03.17 В Башкирии полиция разыскивает подозреваемых в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу

14.03.17 Сегодня - Международный день числа «Пи»

14.03.17 Рустэм Хамитов принял участие во встрече министра иностранных дел России с главами регионов