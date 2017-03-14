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14.03.17 | 15:37 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии руководящие лица госучреждения подозреваются в получении взятки
За 120 тысяч рублей они «помогли» заинтересованному предпринимателю выиграть тендер на поставку лесоматериалов.
По материалам управления ФСБ по РБ, следственной комитет республики возбудил уголовное дело на 55-летнего заместителя гендиректора по общим вопросам и 52-летнего начальника отдела материально-технического снабжения ГКУ «Управление по эксплуатации ГТС». В прошлом году они обеспечили победу одному из предпринимателей в тендере на поставку лесоматериалов на сумму более полумиллиона рублей. За это коммерсант «вознаградил» их 129 тысячью рублями, которые передал через посредника.
Сейчас идет следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщает республиканский следком. Действиям посредника будет дана правовая оценка.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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