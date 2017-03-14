Житель Оренбургской области осуждён за ограбление микрофинансовой организации в Уфе

Калининский райсуд столицы вынес приговор в отношении 27-летнего Артема Чураева по статье «грабеж, совершенный с угрозой применения насилия».

В марте прошлого года Чураев подошел к кассиру в офисе ООО «Микрофинансовая организация «Маяк Финанс» и показал лист бумаги с угрозами физической расправы и требованием передачи денег. Испугавшись, кассир передала 16 тысяч рублей, с которыми злоумышленник скрылся.

Полицейские задержали грабителя по горячим следам, свою вину он признал. Ранее он был судим в Оренбурге также за ограбление салонов микрозайма. Суд приговорил его к трем годам десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Калининского района Уфы.