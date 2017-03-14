В Башкирии руководитель управления Росздравнадзора осуждён за мошенничество

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении бывшего руководителя управления 60-летнего Салавата Даутова, признав его виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В течение пяти лет, с 2008 по 2012 годы Даутов заключал с фирмами-однодневками фиктивные договоры аренды автобусов, якобы требовавшихся для перевозки сотрудников республиканского управления Росздравнадзора. Впоследствии он обналичивал полученные фирмами платежи и тратил их на свои нужды. Ущерб бюджету от незаконных действий составил более одного миллиона 400 тысяч рублей.

Подсудимый вину не признал, в ходе следствия он возместил ущерб. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.