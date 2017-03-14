Жительница Башкирии довела до смерти племянницу, приковав её к кровати

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы.

В прошлом году горожанка взяла под опеку 11-летнюю двоюродную племянницу, мать которой была лишена родительских прав. По словам обвиняемой, девочка несколько раз сбегала из дома, из-за чего приемная мать привязывала ее на ночь к кровати веревками и скотчем.

В июле 2016 года обездвиженная девочка скончалась, родственница положила ее тело в картонную коробку, наняла ГАЗель и вывезла труп на заброшенный садовый участок.

Обвиняемая частично признала вину, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.