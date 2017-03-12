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14.03.17 | 14:37 НОВОСТИ | Архив новостей
Власти Уфы назвали дороги, которые отремонтируют в нынешнем году
29 участков дорог протяженностью 59,2 километра отремонтируют в Уфе в нынешнем году, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Работы будут проводиться на проспектах Октября и Салавата Юлаева, улицах Сельско-Богородской, Маршала Жукова, Трамвайной, Сипайловской, Александра Невского, Демском шоссе, Первомайской, Вологодской, Цюрупа, Интернациональной, Зорге, Большой Гражданской, Менделеева, Лесотехникума, Губайдуллина, Ферина, Сосновской, Чехова, Бессонова, Максима Горького, Подводника Родионова, 50 лет СССР, Ульяновых, Мушникова, Колгуевской, Файзи Гаскарова и Армавирской.
Также предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода на дороге Уфа – аэропорт в районе микрорайона Спутник, завершение ремонта трассы Уфа – Дема, Западной автомобильной дороги, продолжение работ на улице Авроры и ремонт проспекта Дружбы народов на дороге Уфа – Затон.
Движение по дорогам на время работ будет ограничено, общественный транспорт будет двигаться по альтернативным путям.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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