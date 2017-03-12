В Уфе за нарушение правил благоустройства взыскано более 20 миллионов рублей

Более 20 млн рублей взыскано в Уфе в минувшем году за нарушение правил благоустройства, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Сотрудники Центра общественной безопасности города выдали гражданам, должностным и юридическим лицам более 14 тысяч уведомлений. Те, кто не устранил нарушения, привлечены к административной ответственности. Штрафы превысили 28 млн рублей, из которых взыскано более 20 млн. рублей.





В этом году особое внимание уделялось принятию мер к лицам, не очищающим территории и крыши от снега и наледи. Составлено более 3,2 тыс. протоколов, штрафы составили 6 млн рублей.