Реки в Уфе могут подняться до восьми метров

По предварительным данным, запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Белая на 48 процентов выше средних многолетних значений, а высота снега наполовину выше нормы, сообщил начальник управления гражданской защиты администрации Уфы Расим Абдуллин.

При неблагоприятном развитии паводковой ситуации уровни рек Белая и Уфа могут подняться до 8 метров. В зоне затопления окажутся 932 жилых дома с населением 3,2 тыс. человек и 33 организации. В Демском районе возможен перелив дороги на лесничество и по улице Новгородской, в Кировском - подтопление Кооперативной поляны и Третьей пристани, в Ленинском - Нижегородки и Затона.





В городе создано 25 противопаводковых штабов, 11 наблюдательных постов и 51 пункт временного размещения. В работах будет задействовано более 1,8 тыс. человек, около 400 единиц техники и 106 единиц плавсредств.