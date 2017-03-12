Утром деньги, а мясо?

В Уфе задержали мошенницу, которой похитила у граждан 336 тысяч рублей.

Женщина работала продавцом в одном из агромаркетов Уфы. Со временем у дамы сложились доверительные отношения с хозяевами торговых точек и она стала предлагать им мясо по сниженной стоимости. Объясняла тем, что есть знакомые, которые занимаются его поставкой.

Предприниматели стали соглашаться на сделку и в общей сложности передали 44-летней подозреваемой 336 тысяч рублей. Однако мяса так и не дождались, женщина сообщила, что произошли непредвиденные обстоятельства, якобы, продукт испортился, после чего и вовсе исчезла.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Ее поиски осложнялись тем, что она все время меняла место жительства, снимая посуточно дома в частном секторе.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «мошенничество». Проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, сообщает республиканское МВД.